Alle helden verzameld in Lego Marvel Super Heroes 2 - Trailer

De nieuwe trailer van Lego Marvel Super Heroes 2 richt zich op de antagonist van de game, Kang the Conqueror.



Hij is van plan om de meeste Marvel-helden in Cronopolis te krijgen, de spelwereld waarin spelers vertoeven tijdens de game. Er zitten diverse personages uit verschillende Marvel-universa en -tijdperken in de game. Zo werd onlangs ook aangekondigd dat er kostuums gebaseerd op die uit de recente film Spider-Man: Homecoming in de game zitten.

Lego Marvel Super Heroes 2 verschijnt op 14 september voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Een Switch-versie is ook in de maak, al heeft die nog geen precieze releasedatum.