Dying Light krijgt jaar lang gratis ondersteuning via dlc

Dying Light krijgt gedurende een jaar tien gratis uitbreidingen, zo heeft Techland aangekondigd.



De gratis content voor de game wordt gemaakt omdat het populair blijft onder gamers. De dlc wordt verspreid over de komende twaalf maanden en voegt diverse in-game evenementen, nieuwe vijanden en "veel, veel meer" toe.



Om een voorproefje te geven moet "binnenkort" al dlc verschijnen met nieuwe vijanden. Deze dlc valt niet onder de tien uitbreidingen die uitkomen, maar is desalniettemin ook gratis. In onderstaande video zijn er al wat beelden van te zien.

Techlands' zombiegame heeft zo'n 500.000 actieve spelers per week. Hoewel de game in 2015 verscheen op pc, Xbox One en PlayStation 4, heeft de ontwikkelaar de game geruime tijd ondersteund met nieuwe content. In 2016 gaf de studio nog aan geen nieuwe content meer voor de game te maken, maar die plannen lijken dus te zijn veranderd.