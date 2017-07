Just Cause 3 vandaag en morgen gratis speelbaar op Steam

Just Cause 3 is tijdelijk gratis speelbaar via Steam.



De openwereldgame kan gratis opgestart worden via de digitale service. De game is tijdelijk gratis om mensen warm te laten lopen voor de nieuwe multiplayermod die sinds kort uit is.

De multiplayer bevat vele verschillende modi, zoals races en deathmatches. Ook zegt de ontwikkelaar, bestaande uit fans van de gamereeks, dat er ruimte is voor in-game evenementen.



Mensen die Just Cause 3 willen aanschaffen krijgen daarnaast 75 procent korting - de game kost 9,99 euro. De gratis versie van Just Cause 3 kan nog tot morgenavond gespeeld worden.