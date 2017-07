Pokémon voor Nintendo Switch vastgelegd als '2018 of later'

Nintendo heeft de Pokémon-rpg voor Nintendo Switch geregistreerd als '2018 of later'.

Bij de aankondiging van de game tijdens E3 2017, meldde Tsunekazu Ishihara van The Pokémon Company dat de game waarschijnlijk "niet binnen een jaar zou uitkomen", maar nu is de releaseperiode officieel vastgelegd voor '2018 of later'.

Ook valt op The Elder Scrolls 5: Skyrim en Steep ontbreken bij de third-partygames die na juli 2017 moeten verschijnen. De line-up van aankomende games is te vinden in de laatste kwartaalcijfers van Nintendo.

Dit jaar verschijnen Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon voor Nintendo 3DS. Ook brengt Nintendo Gold en Silver naar Virtual Console en verschijnt Pokkén Tournament DX voor Nintendo Switch.