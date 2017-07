Tien minuten psychotische gameplay Hellblade Senua's Sacrifice - Video

Op IGN zijn nieuwe beelden van Hellblade: Senua's Sacrifice uitgebracht, die tien minuten gameplay tonen.

De hack 'n slashgame is al een aantal jaar in de maak bij Ninja Theory, de studio achter DmC: Devil May Cry, Enslaved: Odyssey to the West en Heavenly Sword. De game wordt ontwikkeld door een team van maar twintig mensen en wordt onafhankelijk uitgegeven.

In de game speelt het meisje Senua de hoofdrol, die lijdt aan ernstige psychologische problemen. Hierdoor beleeft ze een psychose die haar brengt naar Hellheim, het land van de doden.

Hellblade: Senua's Sacrifice verschijnt 8 augustus voor PlayStation 4 en pc.