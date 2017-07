Grof geweld met update 6.66 voor Doom - Trailer

id Software heeft een trailer uitgebracht voor update 6.66 voor Doom. De update is inmiddels verkrijgbaar, kan gratis geïnstalleerd worden op pc, Xbox One en PlayStation 4 zolang Doom in het bezit is en voegt een hoop nieuwe elementen toe.



Zo wordt de progressie in de game aangepast en verandert daarmee de momenten dat spelers geweren, andere items en vijanden tegenkomen. Items worden nu ontgrendeld wanneer spelers aan diverse vereisten voldoen tijdens de game. Ook de multiplayer krijgt een nieuw progressiesysteem. Daarbij worden levels van spelers gereset naar 0.

Om de uitgave van de update te vieren kunnen mensen op Steam de game met 50 procent korting kopen. Deze deal is geldig tot 19:00 uur vanavond.