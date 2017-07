Een Sea of Thieves-prototype van twee generaties geleden - Video

In Rare's nieuwste developer diary van Sea of Thieves wordt een prototype van de game getoond die jaren geleden werd gebruikt om Microsoft enthousiast te maken over het spel.



Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat het belangrijk is dat de game net zo leuk is om naar te kijken, dan het zelf te spelen. Op die manier wil de ontwikkelaar er voor zorgen dat mensen die met spelers meekijken, bijvoorbeeld online, zich ook vermaken.



Sea of Thieves komt begin 2018 uit op Xbox One en Windows 10.