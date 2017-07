Er zijn 14 nieuwe foto's gelekt van Star Wars Episode VIII en de één is nog indrukwekkender dan de ander. Wat zijn die rode samurai-achtige troopers (sowieso duidelijk een gevorderde versie van de Imperial Guards), en holy shit wat is Supreme Leader Snoke een lelijkerd. Maar wie is hij dan écht, in godsnaam? Hoe dan ook; bij ons borrelt de Star Wars-koorts alweer op.