Prijs voor PlayStation Plus wordt eind augustus verhoogd

Sony heeft aangegeven de prijzen voor het PlayStation Plus-lidmaatschap te gaan verhogen per 31 augustus dit jaar.

Abonnee's van PlayStation Plus hebben hierover een email ontvangen van Sony. Degenen die na 31 augustus een jaarabonnement afsluiten, zullen 59,99 euro betalen in plaats van het eerdere 49,99 euro. Per kwartaal gaat de prijs omhoog van 19,99 euro naar 24,99 euro en gebruikers die per maand betalen gaan 7,99 euro in plaats van 6,99 euro betalen.

Het annuleren van een PlayStation Plus-lidmaatschap moet 48 uur voor de volgende betaling plaatsvinden en kan geregeld worden via PlayStation.com.

Om de prijsverhoging voor te zijn kunnen PlayStation-gebruikers die de dienst willen blijven gebruiken nu nog een abonnement afsluiten of verlengen voor de huidige prijs.

De prijzen zijn vooralsnog alleen in Europa en Australië verhoogd. Het is nog onduidelijk of dit ook in andere regio's gaat gebeuren.