Wolfenstein 2-seizoenspas onthuld: bevat vier dlc's

Bethesda heeft een seizoenspas voor Wolfenstein 2 onthuld met vier dlc's die nieuwe hoofdpersonages hebben.



De eerste dlc heet Episode Zero en draait om Joseph Stallion, Jessica Valiant en Gerald Wilkins die in Amerikaans grondgebied voor vrijheid vechten. Deze dlc is tevens een pre-orderbonus.

Daarop volgt The Adventures of Gunslinger Joe waarin een voormalig quarterback van Chicago tot in de ruimte nazi's neermaait.

The Diaries of Agent Silent Death heeft Jessica Valiant in de hoofdrol, zij infiltreert nazi-bunkers in California om een geheime operatie te ontrafelen.

De vierde dlc, The Amazing Deeds of Captain Wilkins, speelt zich af in Alaska, waar Gerald Wilkins Operation Black Sun moet zien te stoppen.

Seizoenspas

Alle vier dlc's zitten in de Freedom Chronicles-seizoenspas, die omgerekend zo'n 20 tot 25 euro zal kosten. Een releasedatum en verdere details volgen nog, schrijft Bethesda.

Wolfenstein 2: The New Colossus is het vervolg op MachineGames' The New Order uit 2014. De game verschijnt 27 oktober 2017 op pc, PlayStation 4 en Xbox One.