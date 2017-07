Dit was het nieuws - Nintendo Switch 4,7 miljoen keer verkocht

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?

Nintendo Switch 4,7 miljoen keer verkocht

Nintendo heeft in totaal 4,7 miljoen stuks van de Nintendo Switch verkocht. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in zijn meest recente kwartaalcijfers ( pdf ).

Zo’n 1,12 miljoen van de spelcomputers werden in Japan verkocht. Dat waren er in de Verenigde Staten 1,95 miljoen. De overige 1,63 miljoen Switch-consoles werd in andere regio’s verkocht, waaronder Europa.

Eind maart zei het bedrijf dat er 2,74 miljoen Switch-consoles over de toonbank waren gegaan. Dat betekent dat er in de afgelopen drie maanden 2 miljoen exemplaren zijn verkocht.

De Switch is sinds zijn introductie beperkt beschikbaar. Analisten denken daarom dat er ook minder exemplaren zijn verkocht dan dat er mogelijk was.

Mario Kart

Volgens Nintendo is The Legend of Zelda: Breath of the Wild nog steeds de bestverkochte Switch-game, met 3,92 miljoen verkochte exemplaren.

Het recentere Mario Kart 8 Deluxe is inmiddels 3,54 miljoen keer verkocht. De games 1-2-Switch en ARMS gingen respectievelijk 1,22 miljoen en 1,18 miljoen keer over de toonbank.

Nettowinst

Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 21,8 miljard yen gemaakt, omgerekend 168 miljoen euro. Een groot verschil met een jaar eerder, toen er een verlies van 24,53 miljoen yen werd geboekt.

Vorige week lanceerde de online app van de console.

"GTA 6-acteur": 'cv is nep'

Motion capture-acteur Tim Neff heeft laten weten dat zijn onlangs verschenen cv nep is en dat hij niet aan GTA 6 meewerkt.

"Het is niet mijn pagina, account of cv. Ik ken die website niet eens," aldus Neff. "Ik heb een tijd geleden aan GTA 5 gewerkt en sindsdien niets meer gedaan. Sorry voor de verwarring. Het lijkt erop dat ik ontzettend getrolld word online."

Het cv vermeldde dat Neff zowel aan GTA 6 als Red Dead Redemption 2 werkte. Het lijkt erop dat het cv Inmiddels is aangepast, de twee games staan niet meer vermeld. Neffs IMDb- en LinkedIn-profiel vermelden geen van beide.

Rockstar bracht GTA 5 uit in 2013. De uitgever werkt momenteel aan een vervolg op Red Dead Redemption uit 2010. Of GTA 6 in ontwikkeling is, heeft het bedrijf niet bevestigd.



Nieuwe gameplay Uncharted: The Lost Legacy uitgebracht - Video

Naughty Dog heeft dertien minuten aan nieuwe gameplay getoond van Uncharted: the Lost Legacy.

In de demo zijn de West-Ghats te zien, een bergketen aan de rand van India. Het level betreft de grootste omgeving in een Uncharted-game tot nu toe. Spelers kunnen moet protagonisten Chloe en Nadine de omgeving vrij ontdekken en drie tempels in willekeurig volgorde bezoeken.

Uncharted: The Lost Legacy verschijnt op 23 augustus voor PlayStation 4. Lees hier meer over onze speelsessie met de game in de preview van Arthur.



Pokémon voor Nintendo Switch vastgelegd als '2018 of later'

Nintendo heeft de Pokémon-rpg voor Nintendo Switch geregistreerd als '2018 of later'.

Bij de aankondiging van de game tijdens E3 2017, meldde Tsunekazu Ishihara van The Pokémon Company dat de game waarschijnlijk "niet binnen een jaar zou uitkomen", maar nu is de releaseperiode officieel vastgelegd voor '2018 of later'.

Ook valt op The Elder Scrolls 5: Skyrim en Steep ontbreken bij de third-partygames die na juli 2017 moeten verschijnen. De line-up van aankomende games is te vinden in de laatste kwartaalcijfers van Nintendo.

Dit jaar verschijnen Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon voor Nintendo 3DS. Ook brengt Nintendo Gold en Silver naar Virtual Console en verschijnt Pokkén Tournament DX voor Nintendo Switch.

Michel Ancel geeft meer details over Beyond Good and Evil 2

Er is een video verschenen waarin creative director Michel Ancel meer commentaar geeft op de E3-trailer van Beyond Good and Evil 2.

Tijdens de E3 in juni gaf Ancel al commentaar op de trailer, maar nu reageert de Rayman-bedenker ook op het ontvangst van de fans. Op het YouTube-kanaal van MTV International praat hij onder andere over hybride-personages, slavernij, het gebruik van scheldwoorden en de muziek in het vervolg.

Het is nog niet bekend wanneer de game lanceert of voor welke platforms het in ontwikkeling is. Lees hier meer informatie over de game.

Bekijk hieronder de nieuwe video met commentaar van Michel Ancel.



Consoleversie De Sims 4 verschijnt in november

Het is officiëel: De Sims 4 verschijnt op 17 november op PlayStation 4 en Xbox One.

Vanaf 9 november kunnen EA Access-leden op Xbox One zelfs al met een trialversie van de game aan de slag. De uitgever heeft ook een trailer van de consoleversie uitgebracht, die hieronder te zien is.

Eerder deze week bleek dat er een Xbox One-versie van De Sims 4 werd genoemd op Microsoft's webwinkel. Daarmee leek het al waarschijnlijk dat de game, die in 2014 op pc verscheen en later ook op Mac, naar consoles zou komen. Voorgaande Sims-games zijn ook naar consoles overgezet.



Microsoft: 'Het duurt niet lang meer voordat Xbox One X te pre-orderen is

Phil Spencer heeft op Twitter bekendgemaakt dat het niet lang meer duurt voordat de Xbox One X te pre-orderen is.

Op Twitter werd hem gevraagd of de pre-orders binnenkort beschikbaar worden, aangezien die sinds de aankondiging van de console nog niet beschikbaar zijn gemaakt.

"Ons plan hiervoor is klaar. Alle goedkeuringen zijn nu binnen, dus nu is het een kwestie van de aankondiging doen met alle info. Het duurt niet lang meer."

Ook zegt hij dat het waarschijnlijk is dat de console net als Xbox One S gebundeld zal worden met een 4K-televisie, maar met welke fabrikant is nog niet bekend.

Xbox One X verschijnt op 7 oktober in de winkels. Bekijk hier een vergelijking van gpu-benchmarks tussen Xbox One en Xbox One X.



PvP-modus voor Ghost Recon: Wildlands aangekondigd

Er komt een 4v4-modus waarin spelers het tegen elkaar opnemen in Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands.

Het is de bedoeling dat de modus deze herfst beschikbaar komt voor de game, maar deze zomer wordt al wel een bèta gehouden.

In de modus vormen zich twee teams van vier spelers, die het vervolgens tegen elkaar opnemen. De gevechten spelen zich op grote, open maps af en spelers moeten militaire strategieën gebruiken om het gevecht te beslechten.

De open bèta komt op PS4, Xbox One en pc beschikbaar. De modus komt voor iedereen gratis beschikbaar. Een precieze releasedatum is er nog niet.



Prijs voor PlayStation Plus wordt eind augustus verhoogd

Sony heeft aangegeven de prijzen voor het PlayStation Plus-lidmaatschap te gaan verhogen per 31 augustus dit jaar.

Abonnee's van PlayStation Plus hebben hierover een email ontvangen van Sony. Degenen die na 31 augustus een jaarabonnement afsluiten, zullen 59,99 euro betalen in plaats van het eerdere 49,99 euro. Per kwartaal gaat de prijs omhoog van 19,99 euro naar 24,99 euro en gebruikers die per maand betalen gaan 7,99 euro in plaats van 6,99 euro betalen.

Het annuleren van een PlayStation Plus-lidmaatschap moet 48 uur voor de volgende betaling plaatsvinden en kan geregeld worden via PlayStation.com.

Om de prijsverhoging voor te zijn kunnen PlayStation-gebruikers die de dienst willen blijven gebruiken nu nog een abonnement afsluiten of verlengen voor de huidige prijs.

De prijzen zijn vooralsnog alleen in Europa en Australië verhoogd. Het is nog onduidelijk of dit ook in andere regio's gaat gebeuren.