Dragon Quest 11 komt in 2018 in het westen uit. Dat heeft Square Enix gisteren aangekondigd.



De westerse titel van de game luidt voluit Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age. De game is sinds gisteren verkrijgbaar in Japan op 3DS en PlayStation 4, en op een nog onbekende datum komt het spel ook naar de Switch. Het is niet bekend welke platformversies in het westen verschijnen.



Het is voor het eerst dat een Dragon Quest-game in de hoofdreeks naar het westen komt sinds Dragon Quest 9. Het tiende deel was een mmo die exclusief in Japan verkrijgbaar is.

Square Enix laat weten dat Dragon Quest 11 vertaald wordt naar Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Duits. "Er is behoorlijk veel tekst in de game, dus het is verschrikkelijk veel werk", aldus ontwikkelaar Yuji Horii. "Maar we werken hard om de game zo snel mogelijk bij jullie te krijgen."