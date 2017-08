Mod voegt virtual reality-ondersteuning aan Alien: Isolation toe

Een mod voor Alien: Isolation, gemaakt door modder Nibre, voegt virtual reality-ondersteuning toe aan Alien: Isolation.



De mod heeft MotherVR en gebruikt onder andere head-tracking zodat spelers om de hoek in de claustrofobische gangen van Isolation kunnen kijken. Ook kan er rondgekeken worden tijdens het hacken. Spelers moeten zitten tijdens het spelen van de game in vr. Staand zou de game in combinatie met de mod op moment van schrijven misselijkheid kunnen opleveren.

Alien: Isolation werd voor release getoond via een vr-demo door ontwikkelaar The Creative Assembly, maar toen de game uitkwam zat er geen vr-ondersteuning in. De mod is beschikbaar op pc voor Oculus Rift, al wil Nibre uiteindelijk ook Vive-ondersteuning toevoegen. De mod is op Github te downloaden.