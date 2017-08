Anthem-hoofddesigner Corey Gaspur overleden

Bioware-werknemer Corey Gaspur, één van de hoofddesigners van het aankomende Anthem, is overleden.



Bioware heeft dat gemeld op de website van de studio. De doodsoorzaak is onbekend. "Corey was een getalenteerd designer en een nog beter persoon", zo leest de tekst op de website. "We condoleren Corey's familie en iedereen die hem kende."

Corey begon zijn carrière in 2006 bij Propaganda Games, waar hij aan Turok werkte. Een jaar later ging hij naar Bioware, waar hij onder andere werkte aan Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, Dragon Age: Origins, Mass Effect 2 en 3. Zijn laatste rol was die van hoofd gameplaydesigner van Anthem, de aankomende nieuwe game van de studio.