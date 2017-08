Twitch Plays brengt bot naar derde plek in Battlegrounds

In een partijtje PlayerUnknown's Battlegrounds heeft Twitch Plays een door chatbezoekers bestuurde bot naar de derde plaats geholpen.

De spelers lieten de bot bijna de oceaan in rennen voordat hij gered werd en naar een stad werd geleid. Daar schuilden ze in een huis, terwijl iedereen behalve twee andere spelers stierf. Uiteindelijk werd de bot, op zoek naar veiligheid na het verlaten van het huis, door een auto geschept.

Het concept van 'Twitch Plays' is dat bezoekers van de streamingdienst Twitch via een chat commando's kunnen invoeren om een personage in een game te besturen en acties te laten uitvoeren. Nieuwe bezoekers kunnen op elk moment meedoen zolang het spel live gespeeld wordt. Door de vrijheid die de vele bezoekers hebben om zelf commando's te kiezen, is het voltooien van een spel een pittige opgave. Desondanks is Twitch Plays al eerder succesvol geweest en speelde bijvoorbeeld in 2014 Pokemon Red van begin to eind uit.

Bekijk hieronder de knappe prestatie van Twitch Plays Battlegrounds.