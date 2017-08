Onderwaterwereld onthuld in nieuwe artwork Super Mario Odyssey

Het zevende koninkrijk van Super Mario Odyssey is vandaag onthuld door een tweet van Nintendo of Japan met daarin nieuwe artwork van de game.



Hierop is te zien dat Mario met een duikuitrusting tussen de rode Cheep Cheeps zwemt, de vissen die hem al de hele spelreeks het leven zuur maken. Verder is op de bodem een paarse maan te zien, wat hint naar een volledig nieuwe wereld. Elke wereld in Super Mario Odyssey is gekenmerkt door een eigen maan met een eigen kleur. Dit alles lijkt te duiden op een koninkrijk onder water.



De zes koninkrijken die Nintendo al onthuld heeft zijn het Metro Kingdom, Sand Kingdom, Wooded Kingdom, Luncheon Kingdom, Cascade Kingdom en Cap Kingdom. Het lijkt erop dat er nog meer koninkrijken zijn die Nintendo nog niet heeft onthuld.

Super Mario Odyssey ligt vanaf 27 oktober in de winkels.