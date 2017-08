Resident Evil: Revelations komt naar PS4, Xbox One en Switch

Capcom kondigt via Twitter aan dat Resident Evil: Revelations naar Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One zal komen. Deel 2 zal later ook op de Switch verschijnen.

Resident Evil: Revelations komt op 29 augustus naar PlayStation 4 en Xbox One. Later zullen Resident Evil: Revelations 1 en 2 op Nintendo Switch verschijnen. Een specifiekere releasedatum hiervoor is nog niet bekend.

De prijs voor Resident Evil: Revelations, die ook de dlc bevat, in de Verenigde Staten zal 19,99 dollar bedragen. Resident Evil Revelations lanceerde oorspronkelijk in 2012 en kwam uit voor Nintendo 3DS, later verscheen de titel ook voor pc, PlayStation 3, Xbox 360 en Wii U.

Bekijk hieronder het officiële Twitterbericht en de aankondigingstrailer voor de release naar PlayStation 4 en Xbox One.