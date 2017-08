Carnage a Trois laat de boel ontploffen in Agents of Mayhem - Trailer

De drie personages in de groep 'Carnage a Trois' worden getoond in een nieuwe trailer van Agents of Mayhem.



Agents of Mayhem laat spelers drie personages tegelijk besturen waaruit op elk moment gewisseld kan worden. Daar zijn diverse groepen voor om uit te kiezen, die ontwikkelaar Volition de laatste maanden via trailers voorstelt.

Eén van die groepen met bestuurbare personages is Carnage a Trois. De leden van deze groep, genaamd Daisy, Oleg Kirlov en Braddock, laten graag alles ontploffen.



Agents of Mayhem komt op 18 augustus uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game speelt zich af in hetzelfde universum als Volition's Saints Row-reeks, maar dan in de verre toekomst.