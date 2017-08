Flinke speelsessies van Wolfenstein 2: The New Colossus - Gameplay

In drie gameplayvideo's toont Bethesda verschillende levels en situaties in Wolfenstein 2: The New Colossus.



In de video's worden diverse levels getoond. In de eerste video wordt het openingslevel getoond, het tweede level toont de Roswell-missie en de laatste video is een eindbaasgevecht. Logischerwijs bevatten de video's spoilers.



Wolfenstein 2: The New Colossus komt op 27 oktober uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One.