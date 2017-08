Dragon Quest 11 na 2 dagen al meer dan 2 miljoen keer verkocht in Japan

Dragon Quest 11 is 2.080.806 keer verkocht in de twee eerste dagen dat de game verkrijgbaar was in Japan.



Dat meldt de Japanse uitgave Famitsu. Alleen 29 en 30 juli worden meegerekend qua verkoopcijfers. De game is in Japan verkrijgbaar op 3DS en PlayStation 4. De 3DS-versie is 1.130.468 keer verkocht, terwijl de PlayStation 4-versie 950.338 keer over de toonbank is gegaan.



Deze cijfers zijn gebaseerd op verkochte fysieke exemplaren en verkochte downloadkaarten. Exemplaren die volledig via de eShop of PlayStation Store zijn aangeschaft zonder downloadkaart, zijn niet meegeteld.

Dragon Quest 11 komt in 2018 in het westen uit onder de naam Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age. De game is tevens in de maak voor de Switch.