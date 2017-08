Exclusieve features voor Switch-versie Monster Hunter XX - Trailer

De Switch-versie van Monster Hunter XX krijgt een aantal features die exclusief voor de console zijn, zoals in onderstaande trailer te zien is.



De game, die voluit Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. wordt genoemd, bevat verbeterde graphics ten opzichte van de eerder uitgekomen 3DS-game. Daarbij ondersteunt de game ook rumble via de diverse controllers van de console. De controllers trillen wanneer monsters brullen, wanneer belangrijke aanvallen slagen of wanneer er een kometenaanval van Valphalk in gang wordt gezet. Overigens wordt de HD Rumble-technologie van de console niet gebruikt.



Andere nieuwe mogelijkheden zijn onder andere de optie om met een druk op de knop snel in en uit te zoomen op de map, een jachtfluitmenu waarin gekeken kan worden wat voor effecten diverse melodieën hebben en een keyboard over het hele scherm die het makkelijker moet maken om berichten te typen.

Monster Hunter XX voor de Switch komt op 25 augustus uit in Japan. Een westerse versie van de game is vooralsnog niet aangekondigd. De Switch is echter wel regiovrij, dus importeren is een mogelijkheid.