For Honor: Season 3-trailer onthuld

Ubisoft heeft een trailer uitgebracht waarin de inhoud van het derde seizoen van For Honor, genaamd Grudge & Glory, wordt belicht.

Grudge & Glory zal een aantal grote toevoegingen doen aan het spel. Zo zijn er twee nieuwe speelbare personages, namelijk de Highlander en de Gladiator. Ook bevat For Honor: Season 3 twee nieuwe maps, genaamd Sentinel en Viking Village, en een één-tegen-één modus.

De dlc is beschikbaar vanaf 15 augustus. Bekijk hieronder de trailer van het derde seizoen van For Honor te bieden heeft. For Honor is beschikbaar op PS4, Xbox One en pc.