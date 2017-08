Winnaars Super Smash Bros.-toernooi wachten nog op prijs

De winnaars van een Super Smash Bros.-toernooi in Zweden afgelopen februari zitten nog steeds te wachten op hun prijs.

Adam Lindgren veroverde de eerste plaats, maar heeft zijn geld nog niet ontvangen. Volgens hem heeft de organisatie van het toernooi, genaamd BEAST 7, tot op heden nagelaten hierover uitleg te geven. De winnaar vindt dat de gang van zaken "zeer onprofessioneel" is verlopen. Ook Ramin Delshad, winnaar van Super Smash Bros. voor Wii U op BEAST 7, heeft nog niets gezien van zijn geldprijs.

Viktor Johansson, staflid van BEAST, beweert al sinds het begin zijn twijfels te hebben bij het financiële beleid van hoofdorganisator Alexander Gabrielsson. Volgens Johansson is er nooit een duidelijk plan geweest voor het uitbetalen van het prijzengeld van in totaal 12.270 euro, dat verdeeld had moet worden over zes toernooien.

