Dit was het Nieuws: nieuwe Battlefield aangekondigd voor 2018

EA-directeur bevestigt nieuwe Battlefield voor 2018

EA werkt aan een nieuwe game in de Battlefield-franchise. De shooter moet ergens in 2018 verschijnen.



Dat heeft EA-directeur Andrew Wilson bevestigd tijdens een telefoongesprek over de kwartaalcijfers, meldt Battlefield Bulletin vrijdag op Twitter. Details over het spel zijn niet bekend gemaakt.



Het laatst verschenen spel in de serie is Battlefield 1, dat in oktober vorig jaar verscheen. De game speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog.



In september moet er een uitbreiding voor de shooter komen met de titel 'In the Name of the Tsar'. Hierin staat het Russische front centraal. De uitbreiding bestaat uit het Russische leger, zes maps, nieuwe wapens en het beruchte vrouwenbataljon.

Naar de ruimte in GTA 5 met Grand Theft Space-mod

Er is een nieuwe trailer onthuld voor een mod die spelers in GTA 5 naar de ruimte brengt.

Met Grand Theft Space krijgen spelers de mogelijkheid om naar de ruimte te reizen. De ontwikkeling van het project wordt geleid wordt door de modder sollaholla, die ook heeft gewerkt aan de Hitman-mod voor GTA 5. In de trailer is te zien dat spelers niet alleen aan boord zijn van een ruimteschip, maar ook in de ruimte zweven vlak voor Jupiter.

Op het GTA 5 Mods-forum is de discussie te volgen rondom de mod. Een specifieke releasedatum voor de mod is nog niet onthuld. Bekijk hieronder de eerste trailer.

Xbox One-interface voor Crash Bandicoot-remake uitgelekt

Beelden van een Xbox One-versie van de recent verschenen Crash Bandicoot-remake zijn uitgelekt.

Als onderdeel van haar portfolio heeft ontwerper Kara Zisa een video en screenshots van Crash Bandicoot N. Sane Trilogy online gezet, om haar werk aan de interface van de game te demonstreren. Hierin is een menu van Crash Bandicoot N.Sane Trilogy te zien met Xbox-knoppen in plaats van PlayStation-knoppen.

Op dit moment is de Crash-remake exclusief voor PlayStation 4, hoewel er wel eerdere geruchten waren overeen Xbox One-versie.

Twitch Plays brengt bot naar derde plek in Battlegrounds

In een partijtje PlayerUnknown's Battlegrounds heeft Twitch Plays een door chatbezoekers bestuurde bot naar de derde plaats geholpen.



De spelers lieten de bot bijna de oceaan in rennen voordat hij gered werd en naar een stad werd geleid. Daar schuilden ze in een huis, terwijl iedereen behalve twee andere spelers stierf. Uiteindelijk werd de bot, op zoek naar veiligheid na het verlaten van het huis, door een auto geschept.



Het concept van 'Twitch Plays' is dat bezoekers van de streamingdienst Twitch via een chat commando's kunnen invoeren om een personage in een game te besturen en acties te laten uitvoeren. Nieuwe bezoekers kunnen op elk moment meedoen zolang het spel live gespeeld wordt. Door de vrijheid die de vele bezoekers hebben om zelf commando's te kiezen, is het voltooien van een spel een pittige opgave. Desondanks is Twitch Plays al eerder succesvol geweest en speelde bijvoorbeeld in 2014 Pokemon Red van begin to eind uit.



Resident Evil: Revelations komt naar PS4, Xbox One en Switch

Capcom onthult via Twitter dat Resident Evil: Revelations naar Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One komt. Deel 2 zal later ook naar de Switch komen.

In een tweet maakt Capcom bekend dat Resident Evil: Revelations op 29 augustus naar PlayStation 4 en Xbox One zullen komen. Later zullen Resident Evil: Revelations 1 en 2 op Nintendo Switch verschijnen. Een specifiekere releasedatum hiervoor is nog niet bekend.

De prijs voor Resident Evil: Revelations in de Verenigde Staten zal 19,99 dollar bedragen, inclusief dlc. Resident Evil Revelations kwam oorspronkelijk uit in 2012 voor Nintendo 3DS en verscheen later ook voor pc, PlayStation 3, Xbox 360 en Wii U.

Onderwaterwereld onthuld in nieuwe artwork Super Mario Odyssey

Het zevende koninkrijk van Super Mario Odyssey is vandaag onthuld door een tweet van Nintendo of Japan met daarin nieuwe artwork van de game.



Hierop is te zien dat Mario met een duikuitrusting tussen de rode Cheep Cheeps zwemt, de vissen die hem al de hele spelreeks het leven zuur maken. Verder is op de bodem een paarse maan te zien, wat hint naar een volledig nieuwe wereld. Elke wereld in Super Mario Odyssey is gekenmerkt door een eigen maan met een eigen kleur. Dit alles lijkt te duiden op een koninkrijk onder water.

De zes koninkrijken die Nintendo al onthuld heeft zijn het Metro Kingdom, Sand Kingdom, Wooded Kingdom, Luncheon Kingdom, Cascade Kingdom en Cap Kingdom. Het lijkt erop dat er nog meer koninkrijken zijn die Nintendo nog niet heeft onthuld.

Super Mario Odyssey ligt vanaf 27 oktober in de winkels.

Guild Wars 2-uitbreiding Path of Fire komt op 22 september uit

De tweede uitbreiding van Guild Wars 2, Path of Fire, is gisteren officieel aangekondigd. Op 22 september is de uitbreiding beschikbaar.



Zoals eerder verwacht speelt de uitbreiding zich af in de Crystal Desert-regio uit de eerste Guild Wars. Daarnaast komt ook een ander gebied uit Guild Wars: Nightfall, genaamd Elon, terug. In totaal zijn er vijf nieuwe open zones om te verkennen en negen nieuwe 'elite specialisaties'.

Volgens ArenaNet bedreigt de menselijke god van oorlog en vuur Balthazar de Crystal Desert en het koninkrijk van Elon met zijn Forged-leger. Spelers moeten naar de woestijn om de losgeslagen god tegen te houden voordat hij de balans van magie vernietigt.

Een belangrijk nieuw onderdeel van de uitbreiding is de toevoeging van mounts in Guild Wars 2, waarmee spelers zich sneller door de spelwereld kunnen bewegen.



De stand-alone uitbreiding kost 29,99 euro, maar er zijn diverse duurdere edities te koop via de website die diverse extra's toevoegen. Alle aankopen van de nieuwe uitbreiding geven spelers de kans om een personage naar level 80 te verhogen. Iedereen die Guild Wars 2 heeft kan van 11 tot en met 13 augustus de uitbreiding gratis uitproberen, waaronder de eerste verhaalmissie.

Volledige wedstrijd FIFA 18 te bekijken

EA heeft een gameplayvideo gepubliceerd waarin een volledig potje FIFA 18 te zien is. Hierbij zijn nieuwe features onthuld.

In de twee-tegen-twee wedstrijd gebruiken beide teams de club Real Madrid en spelen met spelers van Real Madrid.

De wedstrijd kun je hieronder bekijken. Lees hieronze preview van de game. FIFA 18 ligt vanaf 29 september in de winkels en is verkrijgbaar op Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, pc en PlayStation 3.

Trumps beleid is schadelijk voor de game-industrie, aldus EA

Volgens EA en Take-Two is het beleid dat Donald Trump voert niet goed voor de Noord-Amerikaanse game-industrie.

Gisteren gaven Electronic Arts en Take-Two Interactive tijdens Games of Change Festival 2017 aan dat Trumps beleid tot schade leidt binnen de game-industrie. De drie grootste schadelijke factoren zijn volgens deze uitgevers immigratie, onderwijs en handel.



Buitenlands talent

Immigratie speelt een centrale rol binnen Trumps presidentschap en dat gaat niet ongemerkt voorbij aan de Noord-Amerikaanse game-industrie. Op dit moment laat de overheid meer dan 100.000 gespecialiseerde werknemers toe in het land, wat mogelijk is door het H-1B-visaprogramma.

Trump wil deze instroom van werknemers uit het buitenland stoppen, om de Noord-Amerikaanse werknemers te beschermen. Dit zou betekenen dat er binnen de game-industrie veel getalenteerde, geleerde en gespecialiseerde werknemers zal mislopen, "een groep waar nu al een constant tekort aan is", aldus Craig Hagen, internationaal hoofd van staatszaken binnen Electronic Arts.

Lees hier de rest van het artikel.

Overwatch levert Activision Blizzard meer netto inkomen op

Activision Blizzard heeft een hoger uitgevallen netto inkomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit is vooral te danken aan Overwatch, waarvan het maandelijkse aantal actieve spelers met 38 procent is gegroeid.

Dat maakte Activision Blizzard bekend in zijn kwartaalcijfers. Het netto inkomen steeg naar 243 miljoen dollar (204,6 miljoen euro), tegenover 151 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet van Activision daalde echter met 11,9 procent naar 1,42 miljard dollar (1,20 miljard euro), tegenover 1,61 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2016. Vorig jaar profiteerde het bedrijf onder meer van de lancering van Overwatch in mei 2016.

Vanwege de populariteit van Overwatch heeft Activision zijn verwachtingen voor de omzet van heel 2017 naar boven bijgesteld. Het bedrijf verwacht dit jaar 6,58 miljard dollar (5,54 miljard euro) om te zetten. Eerder was dat nog 6,33 miljard dollar.

Ook de verwachtingen voor het derde kwartaal zijn bijgesteld. In september moet Destiny 2 verschijnen. Volgens Activision zijn er nu meer reserveringen voor het spel dan dat er bij de eerste game in de reeks waren. Om die reden verwacht het bedrijf in het derde kwartaal 1,7 miljard dollar (1,43 miljard euro) om te zetten, tegenover de 1,65 miljard dollar (1,39 miljard euro) die analisten verwachten.