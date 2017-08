Exclusieve Battle Mode voor Switch-versie Tumbleseed

In de Battle Mode spelen twee spelers tegen elkaar om als langste binnen een bepaalde zone te blijven. Deze modus zit bij de 4 Peaks-update, die nu verkrijgbaar is voor de Nintendo Switch-versie van Tumbleseed. Eerder kwam de patch al uit voor de pc-versie op Steam en de PS4-versie.



In Tumbleseed balanceert de speler een bal op een balk. De 4 Peaks-patch verbetert en balanceert het spel, dat bekend staat om de hoge moeilijkheidsgraad, in veel opzichten. Lees hier een compleet overzicht van alle nieuwe content en verbeteringen aan de gameplay.



Zie hieronder het Twitterbericht op het Tumbleseed-account. Tumbleseed is uitgebracht op Nintendo Switch, PS4 en pc.