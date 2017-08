PvP-modus voor Nioh eindelijk toegevoegd via update

Nioh heeft een PvP-modus gekregen via een gratis update.



De PvP-modus werd al beloofd voordat de game verscheen, maar liet vooralsnog op zich wachten. Nu versie 1.16 uit is kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in de game.



In de PvP-modus worden alle gear en skills automatisch geherbalanceerd, waardoor spelers afhankelijk zijn van hun eigen kunnen in plaats van stats. Er is wel nog een aparte PvP-modus waarin dit niet het geval is en de stats van de personages van spelers gewoon gebruikt kunnen worden.



Verdere aanpassingen in update 1.16 zijn een levelverhoging naar level 550 en een aantal bugs die opgelost zijn. Vorige week verscheen de tweede dlc Defiant Honor nog, waarin een compleet nieuw gebied met nieuwe wapens en vijanden zit.