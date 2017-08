De eerste minuten van Life is Strange: Before the Storm - Gameplay

Er is een gameplayvideo uitgekomen Life is Strange: Before the Storm. Hierin wordt het begin van de game getoond.



Het gaat om de intro van de eerste episode, genaamd Awake. Hierbij worden logischerwijs wel enkele spoilers van de eerste aflevering getoond, dus spelers die nog niets over Before the Storm willen weten kunnen de gameplayvideo beter overslaan.



Life is Strange: Before the Storm bevat uit drie episodes en is een prequel op de originele reeks. Spelers besturen een zestienjarige Chloe Price, die vriendschap sluit met Rachel Amber. Hoewel de game wordt ontwikkeld door Deck Nine, wordt er ondertussen ook gewerkt aan een vervolg op Life is Strange door de makers van het eerste deel, Dontnod.

De eerste aflevering van Before the Storm verschijnt op 31 augustus op pc, PlayStation 4 en Xbox One.