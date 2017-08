Guerrilla kondigt releasedatum aan voor Horizon Zero Dawn-dlc

Guerrilla Games heeft via een bericht op de PlayStation Blog een releasedatum aangekondigd voor The Frozen Wilds, de dlc-uitbreiding voor Horizon Zero Dawn.

The Frozen Wilds is vanaf 7 november beschikbaar voor PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro. De uitbreiding kost 19,99 euro of 17,99 euro voor leden van PlayStation Plus.

In de dlc reist Aloy af naar een besneeuwd gebied in het noorden met nieuwe omgevingen om te ontdekken, nieuwe mysteries om te ontrafelen en nieuwe dodelijke machines om tegen te vechten. Guerrilla is van plan meer informatie over de uitbreiding uit te brengen in aanloop naar de release.