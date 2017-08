NCSoft brengt Blade & Soul naar consoles

NCSoft maakt een consoleversie van de pc-mmorpg Blade & Soul. Dat kondigde het bedrijf aan in een gesprek met investeerders.



De ontwikkeling van de consoleport is op dit moment gaande en meer details volgen zodra de ontwikkelaar er klaar voor is. Zo is het nog niet eens bekend naar welke consoles de game komt. Daarbij zorgt NCSoft er ook voor dat alle mmorpg waar het bedrijf aan werkt, ook kunnen draaien op consoles. Dat moet eventuele overzettingen gemakkelijker maken.



NCSoft claimt verder dat het recent gelanceerde Lineage M heeft bewezen dat mmorpg's op smartphones en tablets werken. Het bedrijf werkt nu aan veel verschillende mobiele projecten, waaronder een mmorpg die moet lopen als een mmo op pc's.