Witcher 3-mod zet Geralt op een skateboard

Er is een Witcher 3-mod uitgebracht waardoor Geralt kan skateboarden.



Door deze mod, genaamd Geralt of Rivia's Pro Witcher 3, kan Geralt skaten. Niet alleen zijn bewegingsanimaties aangepast, maar ook de snelheid waarmee Geralt over het land en zelfs water beweegt is verhoogd. Zo kunnen spelers met deze pc-mod sneller reizen.

De ontwikkelaar, Eutirion, geeft aan de mod ontwikkeld te hebben met het doel om sneller te kunnen reizen in een playthrough zonder fast travel.

Een aantal maanden geleden werd een forum op Reddit gestart, waarin het gebruik van fast travel werd bediscussieerd. Veel spelers kiezen ervoor om geen fast travel gebruiken, omdat dit de immersie breekt in het spel. Zo kom je niets op je pad tegen als je voor de fast travel-optie kiest en mis je de mooie zonsondergangen en indrukwekkende spelomgeving.

Het niet gebruiken van deze functie kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Eutirion probeer met deze mod dus de gouden middenweg te introduceren; geen fast travel, maar wel snel kunnen reizen.

De mod is alleen beschikbaar voor pc. The Witcher 3 is beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Bekijk hieronder beelden van de mod.

Wat vind jij van deze oplossing? Laat het in de comments weten.