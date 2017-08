Neem het tegen elkaar op via splitscreen in Sonic Mania - Gameplay

In nieuwe beelden van het volgende week te verschijnen Sonic Mania is te zien hoe twee spelers tegen elkaar racen in een aparte modus voor de game.



Daarbij wordt gebruikgemaakt van splitscreen. Er kan als Sonic of Knuckles gespeeld worden en spelers worden aan het einde afgerekend op hun snelheid, hoeveel ringen en items ze hebben verzameld en hun algemene score. Het is daarmee nagenoeg hetzelfde als de multiplayer in de klassieke platformer Sonic the Hedgehog 2.

Eerder toonde Sega al diverse andere elementen van de platformer, waaronder een Time Attack-modus en de diverse Bonus-levels. De game moet in alles lijken op de oude Sonic-games die op de Sega Master System en Mega Drive verschenen.



Sonic Mania komt op 15 augustus uit voor PlayStation 4, Xbox One, pc en Switch.