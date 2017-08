Fantasy Flight Games maakt bordspel gebaseerd op Fallout

Het moest er een keer van komen: Fallout: The Board Game is in de maak bij Fantasy Flight Games.



Het bordspel moet spelers laten reizen over de wasteland, waar de Fallout-games zich logischerwijs ook afspelen. Er zijn net als in de games diverse facties en spelers krijgen de mogelijkheid om hun personage steeds sterker te maken. Daarbij is zelfs het S.P.E.C.I.A.L.-systeem present, waarmee spelers hun skills kunnen bepalen.



Volgens Fantasy Flight Games, dat eerder bordspellen gebaseerd op o.a. Gears of War, Doom en Xcom maakte, is Fallout: The Board Game voor een tot vier spelers. Het spel moet in het vierde kwartaal van dit jaar uitkomen. Meer details zijn op de officiële website te lezen.