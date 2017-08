Ubisoft richt nieuwe studio op in Stockholm

Ubisoft gaat een nieuwe studio in Stockholm openen. De nieuwe studio moet volgens Ubisoft AAA-games gaan ontwikkelen en binnen twee jaar een team van honderd medewerkers in dienst hebben.



Aan het hoofd van de studio in Stockholm staat Patrick Bach, die vijftien jaar General Manager is geweest bij Dice. In november vorig jaar stapte hij op bij de ontwikkelaar waar hij verantwoordelijk was voor titels als Star Wars Battlefront, Battlefield 1 en vele andere titels.



Het is nog onbekend of de studio een nieuwe IP gaat ontwikkelen of een game gaat maken gebaseerd op een bestaande franchise. De studio gaat in ieder geval samenwerken met Massive Entertainment, een andere studio van Ubisoft in Zweden die eerder heeft gewerkt aan onder andere The Division, Far Cry 3 en de aankomende Avatar-game .