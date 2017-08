Release Crackdown 3 verschoven naar lente 2018

Crackdown 3 is uitgesteld. De game komt nu pas in de lente van 2018 uit.



Crackdown 3 had eigenlijk op 7 november uit moeten komen. "De campagne, de co-op en Wrecking Zone-modus van Crackdown 3 gaan naar de lente van 2018 zodat we het spel zo geweldig maken als fans verwachten", aldus een Tweet van Microsoft Studios Publishing-manager Shannon Loftis.



Loftis laat aan Polygon weten dat Crackdown 3 een "ambitieuze game is" en dat de ontwikkelaar zeker wil weten dat de balans tussen de drie modi van de game in orde is. "We denken dat het spel de tijd verdient die we het geven."

Crackdown 3 is al geruime tijd in ontwikkeling en werd op E3 2014 aangekondigd. De game had tegelijk moeten lanceren met de Xbox One X, de krachtigere Xbox One-console die onder andere 4K-graphics weergeeft.



Het is natuurlijk goed dat Microsoft zijn tijd neemt voor de game en geen onderontwikkeld product uitbrengt, maar het is wel pijnlijk dat de Xbox One X-lancering wordt gemist. Ga jij de console nog aanschaffen nu Crackdown 3 pas volgend jaar uitkomt?