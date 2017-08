Aai puppy's op feesten in gratis game Pet The Pup At The Party

Op Itch.io stat nu een gratis game genaamd Pet The Pup At The Party. Hierin zijn spelers vooral bezig met het aaien van puppy's.



De game plaatst je in een situatie die je misschien ook wel eens in het echt hebt meegemaakt. Je bent op een feestje waarop je in plaats van contact met je medegasten puppy's aait. Het doel is om zoveel mogelijk honden te vinden en ze te aaien voordat de tijd op is. Bij elke puppy die je aait, krijg je weer wat tijd erbij.



Pet The Pup At The Party gaat niet je drang naar de nieuwe God of War, Halo of Mario vervangen, maar wel grappig voor even, vooral omdat het zo verrekte herkenbaar is! Speel de game hier gratis.