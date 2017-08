We Happy Few op 13 april 2018 naar pc, PS4 en Xbox One

Vanaf 13 april 2018 kan We Happy Few zowel fysiek als digitaal gekocht worden voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.



Gearbox helpt om de game, die al geruime tijd via Early Access verkrijgbaar is op Steam, uit te geven op de diverse platforms. Het spel moet uiteindelijk een volledige verhalende campagne met drie speelbare personages bevatten.

"Ons team was trots op de eerste reacties op We Happy Few en we vinden het dan ook geweldig dat we de kans krijgen om het spel groter te maken", aldus Guillaume Provost, die aan het hoofd staat van ontwikkelaar Compulsion Games. "Gearbox gelooft sinds het begin in ons en dankzij deze samenwerking kunnen we de game maken die onze fans verwachten."



De game gaat standaard 59,99 euro kosten, maar mensen die de Early Access-versie hebben gekocht, of hebben betaald voor het spel op het Xbox One Game Preview-programma, ontvangen de volledige versie gratis. Voor 150 euro kan tevens een collector's edition gekocht worden, waarin onder andere een masker, lamp, soundtrak op vinyl en alarmklok zit. De game zit er echter niet.