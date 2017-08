Pretpark-map onthuld van Rainbow Six Siege-update

Ubisoft heeft een trailer uitgebracht waarin de Theme Park-map van Operation Blood Orchid-update te zien is.

In de nieuwe trailer wordt de eerste map van de Operation Blood Orchid-update getoond. De map is in thema van een slecht onderhouden pretpark in Hong Kong. Spelers kunnen het tegen elkaar opnemen bij verschillende attracties, zoals een spookhuis.

De map is gratis verkrijgbaar voor mensen die de update downloaden. Wel moeten drie nieuwe operators ontgrendeld worden met in-game-valuta. Voor spelers die de Season Pass bezitten van Rainbow Six Siege zijn deze drie operators beschikbaar vanaf 29 augustus, waarna deze voor de rest van de spelers verkrijgbaar zijn vanaf 5 september.

Ubisoft onthult de eerste gameplaybeelden in een livestream tijdens de Pro League Finale van Gamescom 2017 op 26 augustus.

De update komt uit op 29 augustus voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Bekijk hieronder de officiële trailer.