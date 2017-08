PlayerUnknown's Battlegrounds eind 2017 ook naar Xbox One

Ontwikkelaar Bluehole heeft tijdens Gamescom bekend gemaakt dat de Battle Royale-shooter eind dit jaar naar de Xbox One komt.



PlayerUnknown, in het dagelijks leven ook Brendon Green genoemd, wilde geen specifieke datum noemen, omdat het team achter de game nog druk bezig is om het spel zo goed mogelijk te laten lopen. PlayerUnknown's Battlegrounds is inmiddels acht miljoen keer verkocht sinds de game in maart als Early Access-titel op Steam verscheen. De officiële verschijningsdatum is nog onbekend.