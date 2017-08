De vele monsters van Middle-earth: Shadow of War - Trailer

Microsoft heeft tijdens zijn Gamescom-presentatie een nieuwe trailer van Middle-earth: Shadow of War laten zien.



In de trailer maken we kennis met de vele monsters die Talion en Celebrimbor ontmoeten tijdens hun strijd tegen Sauron. Sommige wezens zijn met veel diplomatie bereid de twee te helpen tijdens het gevecht. Anderen, zoals de Balrog, hebben daar duidelijk minder zin in.



Middle-earth: Shadow of War verschijnt 10 oktober voor Windows, Xbox One en PlayStation 4.