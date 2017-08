Deze speciale Xbox One S lijkt zo uit Minecraft te komen

Microsoft toonde gisteren tijdens zijn Gamescom-livestream een speciale Xbox One S in de stijl van Minecraft.



De console lekte de dagen ervoor al uit, maar gisteravond werd hij officieel aangekondigd. De speciale Xbox One S heeft de kleuren en het design van de populaire game. Ook de controller lijkt zo uit Minecraft te zijn gekomen.



Verder maakt de console specifieke Minecraft-geluiden wanneer hij opgestart wordt of er een disk in wordt gestopt. De console wordt geleverd met Minecraft, zodat men meteen met de game aan de slag kan.



De Minecraft Xbox One S komt op 3 oktober uit.