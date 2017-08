Bouw je eigen Xbox One-controller met Xbox Design Lab

Eindelijk kunnen we ook in Nederland onze eigen Xbox One-controllers ontwerpen. De service moet namelijk vandaag hier beschikbaar worden gesteld.



De service werd gisteren tijdens Microsoft's Gamescom-presentatie voor twintig Europese landen aangekondigd, waaronder Nederland. In onder andere de Verenigde Staten en Frankrijk was de service al een jaar beschikbaar. Hoewel Design Lab meteen te gebruiken moet zijn, is de Nederlandse versie van de website zover bekend nog niet online.

Spelers kunnen hun eigen Xbox One-controller samenstellen met Design Lab, waaronder de kleuren en de materialen waarmee de diverse knoppen op de controller worden gemaakt. Een controller kan dan voor minstens 80 dollar besteld worden en thuis geleverd worden, al kan die prijs omhoog lopen wanneer er extra materialen worden geplaatst.

Tot slot kunnen mensen ook hun Gamertag op de controller laten zetten. Op Gamescom deze week kunnen speciale controllers met een Gamescom-tekst worden gemaakt. Ga jij een prachtige roze Xbox One-controller maken, of toch een felle oranje?