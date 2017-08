De verschillen tussen Monster Hunter XX op 3DS en Switch - Video

Monster Hunter XX komt op 25 augustus uit op de Switch in Japan. Digital Foundry nam de 3DS-overzetting onder de loep.



Dat levert onderstaande video op, waarin de graphics van de versies worden vergeleken en ook wordt gekeken of de Switch-versie een beetje lekker draait. Een van de grootste verschillen is dat de 3DS-game in 240p draait, terwijl de Switch-versie op televisie in 1080p weergegeven wordt en in handheld-mode in 720p.



Digital Foundry is daarnaast te spreken over de draw distance en verbeterde graphics. Bekijk de gehele video hieronder. Er is nog geen Europese release voor de game aangekondigd.