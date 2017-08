ReCore: Definitive Edition in september naar Xbox Games Pass

Microsoft kondigde gisteren ReCore: Definitive Edition aan en nu is bekend dat het spel in september naar Xbox Games Pass komt.



Daarnaast worden ook Metro: Last Light Redux, Fable 2, Garou Mark of the Wolves, 10 Second Ninja X, Hue en The Bridge dan beschikbaar gesteld.



Xbox Game Pass is een Netflix-achtige dienst, maar dan voor games die voor de Xbox One of Xbox 360 zijn uitgekomen. Voor 9,99 euro per maand krijgen gebruikers van de dienst toegang tot een selectie aan games die zij op de Xbox One kunnen spelen.



De spellen worden niet via het internet gestreamd, maar moeten eerst worden gedownload. De titels die binnen het abonnement vallen zijn dertig dagen offline speelbaar, daarna moet weer verbinding gemaakt worden met het internet.



Microsoft laat weten dat deze service naar acht nieuwe landen komt, waaronder Argentinië, Brazilië en Turkije. Sinds juni is Xbox Games Pass in Nederland beschikbaar.



De nieuwe editie van ReCore werd gisteren aangekondigd en bevat 4K-graphics en HDR-ondersteuning, alsmede een nieuw avontuur en een nieuw personage. Mensen die de originele ReCore hebben kunnen de extra's sowieso via een gratis update downloaden.