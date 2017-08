De BMW M5 is dit jaar speelbaar in de aankomende racegame Need for Speed Payback.



De nieuwe auto van BMW komt pas in 2018 op de markt, maar op 10 november is de auto al speelbaar in de aankomende racegame van EA. Het bedrijf toonde een nieuwe trailer waarin de auto in-game is te zien tijdens zijn persconferentie op Gamescom.



Need for Speed Payback verschijnt op pc, PlayStation 4 en Xbox One.