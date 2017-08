De Androids zijn terug in Dragon Ball FighterZ - trailer

Bandai Namco Entertainment kondigt in een nieuwe trailer Android 16 en Android 18 aan als speelbare personages in Dragon Ball FighterZ. Ook is een nieuwe verhaallijn onthuld.

In de nieuwe trailer zijn verschillende gevechten in de game te zien. Hier zien we dat Android 16 door spelers gebruikt kan worden. Ook Android 18 komt als speelbare personage naar Dragon Ball FighterZ, met haar broer Android 17 als sidekick.



Daarnaast geeft Bandai Namco een teaser vrij van een exclusief verhaal. Dit verhaal bevat wat lijkt op klonen van Goku, Piccolo en Vegeta, die als zombies door de stad lopen. Daarnaast is alleen te zien hoe deze versie van Goku een stad laat ontploffen.

Dragon Ball FighterZ komt uit in februari 2018 op PlayStation 4, Xbox One en pc. De game wordt ontwikkeld door Arc System Works, die ook wel bekendstaan als de makers van Guilty Gear 10.