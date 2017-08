Een eerste blik op de kleurrijke gameplay van Biomutant - Gameplay

In een eerste gameplaytrailer wordt de gameplay van THQ Nordic's nieuwe game Biomutant getoond.



De game werd maandag officieel bevestigd met een aankondigingstrailer zonder gameplaybeelden, nadat het spel vorige week al uitlekte via een advertentie in een Duits magazine.



In de trailer is te zien hoe het hoofdpersonage gebruik kan maken van een mech die de vorm heeft van een hand. Hiermee kan hij onder andere schieten. Ook vliegt hij rond in een aantal machines.

De openwereld actie-rpg komt in 2018 uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Het spel wordt ontwikkeld door Experiment 101, een studio met voormalige werknemers van Just Cause-studio Avalanche.