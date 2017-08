Vr-versies van Doom, Fallout 4 en Skyrim komen later dit jaar

De releasedata van de vr-edities van Bethesda-titels Doom, The Elder Scrolls 5: Skyrim en Fallout 4 zijn bekend.



Fallout 4 VR verschijnt op 12 oktober en is speelbaar met HTC Vive. Daarna verschijnt Skyrim VR op 17 november voor PlayStation VR. Tot slot komt op 1 december Doom VR uit voor PlayStation VR en HTC Vive.



Het is niet duidelijk of de vr-games later ook naar andere vr-brillen komen. Bethesda heeft eerder wel gemeld zoveel mogelijk platforms te willen ondersteunen als het aankomen op vr-content.