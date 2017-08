Makers Life is Strange werken aan mysterieuze nieuwe game

Dontnod Entertainment, de studio achter games als Life is Strange en Vampyr, werkt aan een compleet nieuwe IP die uitgegeven gaat worden door Bandai Namco.



Hoewel er nog weinig bekend is over de titel, die nog geen naam heeft, moet het een ervaring worden die om het narratief draait. Het spel is sinds 2016 in ontwikkeling en speelt zich af in een fictionele stad in de VS waar spelers iets "onderzoeken". Meer informatie over het spel, waaronder een releasedatum en de systemen waarop het verschijnt, komt in 2018.



Dontnod werkt op dit moment nog aan de rpg Vampyr, die in november wordt uitgegeven door Focus Home Interactive, en Life is Strange 2. Laatstgenoemde titel wordt ontwikkeld door een ander team binnen Dontnod.