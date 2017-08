Hellboy en Raiden uit Mortal Kombat aangekondigd voor Injustice 2

NetherRealm Studios heeft drie nieuwe vechters aangekondigd voor Injustice 2. Met het tweede Fighter Pack komen Black Manta, Raiden uit Mortal Kombat en Hellboy naar de vechtgame.

In mei vorig jaar werd al gehint naar de komst van Black Manta en Raiden. De komst van Hellboy is echter wel een verrassing. Deze superheld is oorspronkelijk geen onderdeel van het DC-universum, hoewel hij wel verscheen in de Batman/Hellboy/Starman-miniserie.

Het is nog niet duidelijk wanneer Black Manta, Raiden en Hellboy worden uitgebracht. Fans van Injustice 2 kunnen op 27 augustus al een voorproefje krijgen van Black Manta op het Twitch-kanaal van de ontwikkelaar.