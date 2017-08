Uitgebreide demo The Evil Within 2 gelekt

Op YouTube is de Gamescom-demo van The Evil Within 2 uitgelekt. De video bevat veertig minuten nieuwe gameplay, met nog meer viezigheid.

De demo toont het tweede en derde hoofdstuk van de game. De tweede is op het gebied van gameplay vergelijkbaar met het eerste deel, maar het derde hoofdstuk onthult de semi-open wereld van de game. Hoofdpersoon Sebastian Castellanos sluipt diverse huizen in om aanwijzingen te vinden voor waar zijn dochter zich bevindt.

The Evil Within 2 speelt zich drie jaar na de eerste game af en spelers krijgen als Sebastian Castellanos nog eenmaal de kans om hun dochter Lily te redden in een nachtmerrie die werkelijkheid is geworden. Bekijk hier de verhaaltrailer van de game.

The Evil Within 2 verschijnt op vrijdag 13 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.